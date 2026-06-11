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VELIKA ZAPLENA KOD LESKOVCA: Beograđanin uhapšen sa 20 kilograma marihuane u automobilu!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su S.O. (56) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole i pregleda vozila kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla 19,7 kilograma marihuane, spakovane u 20 paketa.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.S.

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