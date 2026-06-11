TRAGEDIJA KOD TUTINA: Mladić (17) poginuo dok je čistio pušku – oružje opalilo i oduzelo život u sekundi!

Nezapamćena tragedija potresla selo Škrijelje kod Tutina! Sedamnaestogodišnji mladić izgubio je život na najstrašniji način dok je čistio lovačku pušku, koja je iznenada opalila.

U selu Škrijelje večeras je ugašen jedan mladi život. Kako se nezvanično saznaje, nesrećni mladić (17) nalazio se u porodičnom domu i pokušavao je da očisti lovačku pušku, kada je došlo do iznenadnog i kobnog opaljenja.

Projektil je pogodio mladića direktno, a povrede su, nažalost, bile trenutno smrtonosne. Uprkos pokušajima da mu se pomogne, mladić je podlegao povredama na licu mesta.

Policijske ekipe su odmah izašle na mesto događaja i obavile uviđaj. Detaljna istraga koja je u toku utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog stravičnog nesrećnog slučaja koji je zavio u crno celu tutinsku opštinu.

Autor: D.S.