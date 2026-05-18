TRAGEDIJA U VRANJU: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreću

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu veče kod sela Vrbovo u blizini Vladičinog Hana život je izgubio dvadesetdevetogodišnji Dejan Stanisavljević, dok je troje saputnika potvrdio je tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u ovoj opštini Dragan Nikolić.

On nam je rekao da je naložio obdukciju, koja je po svemu sudeći obavljena, jer je porodica saopštila da će Dejan biti sahranjen 19. maja na Bunuševačkom groblju u Vranju.

Ono što je poznato je da su Dejanovi roditelji iz ovog kraja, ali da su svi živeli u Švajcarskoj. Dejan je došao kod prijatelja i po svemu sudeći zbog neprilagođene brzine uslovima puta izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta.

Dve osobe su povređene u ovoj saobraćajnoj nesreći su zbrinute u vranjskom Zdravstvenom centru, a jedna od njih je transportovana za Niš. Za Dejanom tuguju roditelji, brat snaja i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

