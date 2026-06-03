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Tragedija kod Prijepolja: Poginuo mladić usled pada sa kvada

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pixabay.com ||

U prijepoljskom selu Kosatica tokom dana došlo je do teške nesreće kada je mladić M.B. (31) izgubio kontrolu i pao sa kvada.

Usled težine zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

- Do nesreće je došlo tokom vožnje po nepristupačnom terenu, kada je mladić iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i pao. Na mesto nesreće izašli su pripadnici policije i nadležne službe koje su obavile uviđaj. Tačne okolnosti tragedije biće utvrđene tokom istrage, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Područje sela Kosatice i okolnih planinskih predela u Prijepolju često posećuju ljubitelji vožnje kvadova i drugih terenskih vozila, međutim ova nesreća još jednom je ukazala na rizike koje ovakve aktivnosti nose.

Autor: Marija Radić

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