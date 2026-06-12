'UHVATIO SAM GA ZA RUKU U KOJOJ JE DRŽAO NOŽ...' Vatrogasac koji je sprečio pljačku u Šapcu: Nisam obraćao pažnju na njega, sve dok nije izvadio hladno oružje

Brzom i hrabrom reakcijom vatrogasca-spasioca Luke Bogićevića sprečena je pljačka jedne prodavnice u Šapcu, nakon što je maskirani muškarac uz pretnju nožem pokušao da od radnice otme novac.

Kako je ispričao Bogićević, incident se dogodio nakon njegove noćne smene, kada je svratio u prodavnicu i stao u red na kasi.

– Izašao sam iz noćne smene i svratio u prodavnicu. Dok sam čekao u redu, ušao je muškarac u sivoj dukserici i sa maskom na licu. Nisam obraćao pažnju na njega, sve dok nije izvadio nož i od radnice tražio novac. Odmah sam reagovao. Uhvatio sam ga za ruku u kojoj je držao nož i uspeo da ga izvedem iz radnje. Nakon toga sam pozvao policiju, koja je brzo došla na lice mesta. Kasnije sam saznao da su ga pronašli za kratko vreme i priveli - ispričao je Bogićević.

Zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti vatrogasca-spasioca nije bilo povređenih, a pljačka je sprečena pre nego što je osumnjičeni uspeo da dođe do novca. Komandant vatrogasno spasilačkog bataljona Šabac Bojan Milinković ima samo pohvale za mladog vatrogasca koji je u službu došao u aprilu mesecu.

PREUZETO SA PRESS.RS

Autor: D.Bošković