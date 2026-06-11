DRAMA U ŠAPCU: Razbojnik sa nožem upao u radnju, a onda je naleteo na vatrogasca! Pogledajte kako ga je Luka 'prizemljio'! (VIDEO)

Šabac je danas brujao o neverovatnom podvigu vatrogasca-spasioca Luke Bogićevića, koji je još jednom dokazao da za prave heroje radno vreme ne postoji.

Dok je bio u prodavnici, Luka se našao oči u oči sa maskiranim razbojnikom koji je, uz pretnju nožem, pokušao da opljačka kasu.

Trenutak odluke

Dok je radnica u šoku posmatrala napadača koji je uleteo sa maskom i kapuljačom, Luka nije gubio ni sekund. U trenutku kada je razbojnik tražio novac, vatrogasac je instinktivno reagovao. Umesto da ustukne, hrabro se suprotstavio naoružanom napadaču.

Kako se vidi na snimku, Luka je munjevitom reakcijom savladao razbojnika, a zatim ga odlučno izgurao iz objekta, sprečivši ga da otuđi novac ili povredi radnicu.

„Herojstvo je deo karaktera“

Policija je ubrzo nakon incidenta identifikovala i privela osumnjičenog, a srećom, u ovom okršaju nije bilo povređenih.

Iz MUP-a Srbije poručuju da ovakvi primeri jasno pokazuju zašto vatrogasci nisu samo spasioci tokom sirena, već i svakodnevni čuvari reda. „Herojstvo ne počinje kada se oglasi sirena - ono je deo karaktera“, navode iz MUP-a, dok Šapčani Luku već sada nazivaju svojim herojem.



Autor: D.S.