AKTUELNO

Hronika

Užas na Vračaru: Mladić se bori za život posle tuče, hrabri vatrogasac savladao napadača

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Stravičan incident dogodio se sinoć u Nebojšinoj ulici u Beogradu kada je običan konflikt u saobraćaju prerastao u brutalno nasilje.

Prema našim informacijama, verbalni sukob između vozača brzo je eskalirao u žestoku tuču u kojoj je L. O. (26) zadobio povrede opasne po život.

Na lice mesta hitno je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je teško povređenog mladića prevezla u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama, lekari se lavovski bore za njegov život.

Policajac heroj savladao napadača

Veću tragediju i potencijalno bekstvo osumnjičenog sprečila je brza i prisebna reakcija P. L., šefa odseka u Sektoru za vanredne situacije (SVS).

On se zatekao na licu mesta i pokazao izuzetnu hrabrost - munjevito je reagovao, sam skočio na napadača, savladao ga i zadržao do dolaska policijske patrole.

Napadač N. N. (21) odmah je priveden u stanicu.

Na licu mesta obavljen je detaljan uviđaj.

Policija nastavlja intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog jezivog napada, nakon čega će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom biti podneta odgovarajuća krivična prijava.

Autor: S.M.

#Vračar

#borba

#mladić

#tuča

#Život

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U BEOGRADU: Devojčici pas ODGRIZAO deo prsta!

Beograd

Požar u Mirijevu: Vatra guta kombi, gust crni dim kulja na sve strane (VIDEO)

Hronika

Gori auto na Banjici: Vatra se proširila i na druga vozila

Hronika

UŽAS NA VOŽDOVCU: Muškarac brutalno pretučen, lekari mu se bore za život

Hronika

KRVAVI OBRAČUN U BRAĆE JERKOVIĆ! Posle sudara izvadio nož i IZBO VOZAČA AUTOBUSA, jake policijske snage blokirale Voždovac

Hronika

STRAVIČAN NAPAD NA VOŽDOVCU: Vozač 'citroena' nožem izbo vozača autobusa, policija u poteri za njim