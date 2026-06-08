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UŽAS NA VOŽDOVCU: Muškarac brutalno pretučen, lekari mu se bore za život

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

U beogradskom naselju Voždovac, sat vremena nakon ponoći, dogodilo se brutalno nasilje u kojem je teško povređen Đ. A. (46).

Pretučeni muškarac je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u bolnicu.

Prema informacijama do kojih smo došli, lekari su konstatovali krvarenje na mozgu i ozbiljne povrede unutrašnjih organa.

Sumnja se da je Đ. A. brutalno pretučen nasred ulice, a motiv napada za sada nije poznat.

Pripadnici policije odmah su pokrenuli istragu.

Intenzivno se traga za napadačem, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i na identifikaciji i lociranju nasilnika.

Autor: S.M.

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