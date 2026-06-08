UŽAS NA VOŽDOVCU: Muškarac brutalno pretučen, lekari mu se bore za život

U beogradskom naselju Voždovac, sat vremena nakon ponoći, dogodilo se brutalno nasilje u kojem je teško povređen Đ. A. (46).
Pretučeni muškarac je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u bolnicu.
Prema informacijama do kojih smo došli, lekari su konstatovali krvarenje na mozgu i ozbiljne povrede unutrašnjih organa.
Sumnja se da je Đ. A. brutalno pretučen nasred ulice, a motiv napada za sada nije poznat.
Pripadnici policije odmah su pokrenuli istragu.
Intenzivno se traga za napadačem, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i na identifikaciji i lociranju nasilnika.
Autor: S.M.