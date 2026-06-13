ŠTA SE JUČE DESILO U NOVOM PAZARU?! Privrednika krvnički tukli METALNIM ŠIPKAMA dok je bio na nišanu! Sukob traje nedeljama I TO ZBOG OVE REČENICE (VIDEO)

Novi Pazar je juče potresao brutalan napad u Ulici Ruđera Boškovića, gde je teško povređen poznati novopazarski privrednik I.D., vlasnik firme za grejanje na pelet i specijalizovane radionice za brdska i terenska vozila.

Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško, a lekari se bore za njegov život.

Kako se saznaje od članova porodice povređenog, napad se faktički dogodio na kućnom pragu I.D, odnosno u objektu koji se nalazi u sklopu njegove porodične kuće i poslovnog prostora.

Posebno uznemirujući je video-snimak, a na kojem se vidi dolazak napadača.

Na snimku se vide dva kvada, na kojima su četiri osobe. Oni dolaze do objekta I.D, nakon čega ulaze unutra.

Prema dosadašnjim informacijama, napadači su na glavama imali kacige, a jedan od njih navodno je bio naoružan pištoljem.

Porodica tvrdi da je I.D. držan na nišanu dok su ga ostali brutalno tukli metalnim šipkama i drugim tvrdim predmetima.

U napadu je teško povređen i njegov radnik, koji je nakon ukazane pomoći hitno upućen na dalje lečenje u Klinički centar Kragujevac.

Ima višestruke prelome kostiju lobanje i hematome

Dežurni hirurg dr Kemal, koji je učestvovao u zbrinjavanju povređenog, potvrdio je da su najteže povrede locirane u predelu glave. Prema informacijama koje su objavili lokalni mediji, I.D. ima višestruke prelome kostiju lobanje i hematome, zbog čega je njegovo stanje izuzetno ozbiljno. Porodica povređenog tvrdi da je celi sukob počeo prenekoliko sedmica zbog, kako navode, potpuno banalnog razloga.

- Tazbina E.A. živi u neposrednom komšiluku. Ulica je veoma uska, a pre nekoliko sedmica E.A. je navodno velikom brzinom prošao tim sokakom i zamalo udario decu I.D. Tada je I.D. reagovao rečima: "Jesi li normalan, zamalo mi zgazi decu?" Od tada datira njihov sukob - navode članovi porodice.

Kako ističu, ne mogu da veruju da je verbalna rasprava mogla završiti ovako brutalnim nasiljem.

Policija proverava sve navode i intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja

- Napasti čoveka na njegovoj kući, upasti unutra, držati ga na nišanu dok ga drugi tuku i naneti mu povrede opasne po život više je nego surovo - rekao je jedan od članova porodice.

Prema nezvaničnim informacijama, teško povređeni I.D. je pre nego što je izgubio svest izneo određene tvrdnje o tome ko bi mogao stajati iza napada.

Prema informacija lokalnih portala policija proverava sve navode i intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja.

Tokom večeri primećeno je pojačano prisustvo policijskih snaga na više lokacija u gradu. Međutim, iz Policijske uprave i nadležnog tužilaštva do zaključenja ovog teksta nije bilo zvaničnih informacija o eventualnim osumnjičenima niti o rezultatima istrage.

Autor: D.Bošković