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TEŠKA SAOBRAĆAJKA U KRAGUJEVCU! Audi se 'zakucao' u banderu, ima povređenih

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

U udesu rano jutros u Kragujevcu teško su povređene dve osobe. Prema još uvek nepotvrđenim informcijama, dvojica mlađih muškaraca zadobila su teže povrede u saobraćajnoj nesreći koja se oko 4 sata dogodila u Beogradskoj ulici u kragujevačkom naselju Jabučar.

Putničko vozilo "audi" zakucalo se u banderu u Beogradskoj ulici, koja je na tom delu jednosmerna. Udes se dogodilo neposredno posle skretanja sa sušičkog nadvožnjaka koji je u rekonstrukciji. Po svemu sudeći, najverovatniji uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

Povređene je hitna pomoć odvezla u UKC Kragujevac, a njihovo stanje za sada nije poznato. Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok nesreće biće utvrđen tokom istrage.

Autor: D.Bošković

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