POGLEDAJTE KAKO JE RAZBIJEN NARKO-BIZNIS U NIŠU! Policija upala, zaplenila drogu, čitav arsenal oružja i novac! (FOTO)

U velikoj akciji policije u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, uhapšeni su B. Ž. (50), M. J. (37) i M. I. (22) zbog sumnje na trgovinu drogom i oružjem. Zaplenjene velike količine narkotika, oružja, municije i novca za koji se sumnja da potiče od prodaje droge.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe iz ovog grada zbog sumnje da su se bavile neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, kao i nedozvoljenim posedovanjem oružja.

Uhapšeni su B. Ž. (50), M. J. (37) i M. I. (22), za koje se sumnja da su učestvovali u lancu distribucije narkotika na području Niša i okoline.

- Pretresom stana i drugih prostorija koje B. Ž. koristi pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika, kao i tri putnička vozila i tri motocikla - navode u saopštenju.

Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije.

Policija je prethodno zatekla B. Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

Autor: D.Bošković