DETALJI HAPŠENJA NA VOŽDOVCU: Otkriveno šta je prethodilo ubadanju tinejdžera

Policija je uhapsila S.M. (21) sa Voždovca zbog sumnje da je sinoć izbo maloletnika (17).

Kako prenosi Telegraf, osumnjičeni i povređeni maloletnik se poznaju od ranije. Sukobu je prethodila verbalna svađa nakon čega je S.M. nožem ubo maloletnika.

Povređeni tinejdžer je hitno prevezen u dečiju bolnicu, a lekari su mu konstatovali lakše telesne povrede.

Policija je locirala i uhapsila napadača, nakon čega je ekspresno sproveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nakon iznošenja odbrane, doneta je odluka da se osumnjičeni pusti da se brani sa slobode.

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Autor: Marija Radić