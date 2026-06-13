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DETALJI HAPŠENJA NA VOŽDOVCU: Otkriveno šta je prethodilo ubadanju tinejdžera

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

Policija je uhapsila S.M. (21) sa Voždovca zbog sumnje da je sinoć izbo maloletnika (17).

Kako prenosi Telegraf, osumnjičeni i povređeni maloletnik se poznaju od ranije. Sukobu je prethodila verbalna svađa nakon čega je S.M. nožem ubo maloletnika.

Povređeni tinejdžer je hitno prevezen u dečiju bolnicu, a lekari su mu konstatovali lakše telesne povrede.

Policija je locirala i uhapsila napadača, nakon čega je ekspresno sproveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nakon iznošenja odbrane, doneta je odluka da se osumnjičeni pusti da se brani sa slobode.

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Autor: Marija Radić

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