'POSLEDNJI POKLON BILA JE TRAKA ZA KOSU DA POKRIJE RUPU OD METKA' Krik slomljene majke Eme Kobiljski iz sudnice odjeknuo Srbijom: Ranu na grudima prekrili smo njenom omiljenom haljinom

Više od tri godine od nezapamćene tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", bol porodica koje su izgubile svoje najmilije ne jenjava.

Ona je postala realnost sa kojom se budi i leže svaka majka i otac čije je dete tog 3. maja ostalo u školskim klupama.

Među njima je i Nina Kobiljski, majka ubijene Eme Kobiljski. Njeno svedočenje o tome kako danas izgleda život nakon gubitka deteta ogolilo je surovost tragedije koja je zadesila ovu porodicu.

Poslednji poklon i večna rana

Tokom izlaganja završne reči na suđenju 10. juna, Nina Kobiljski je u nekoliko rečenica sažela sav užas koji majka može da doživi, opisujući trenutke kada se opraštala od svog deteta.

- Živimo sa činjenicom da je poslednji poklon koji smo kupili svojoj ćerki traka za kosu, kojom smo na sahrani sakrili ranu od metka na glavi, a ranu na grudima omiljenom haljinom - navela je Emina majka.

Ova potresna slika devojčice u omiljenoj haljini sa trakom u kosi, koja umesto ukrasa služi kao nemi svedok zverskog čina postala je simbol prekinutog detinjstva i neopisive porodične tragedije.

Dok se javnost i pravni sistem bave procesima, za roditelje ubijene dece sudnica nije mesto gde se traži uteha, jer utehe nema. Kako ističe Nina Kobiljski, sudski procesi imaju višu svrhu.

- Presuda nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost - poručila je ona.

Ove reči jasno ukazuju na to da borba porodica žrtava nije vođena osvetom, već vapajem da se društvo osvesti, kako se nijednom roditelju više nikada ne bi dogodilo ono što se dogodilo njima.

Pitanje koje muči svaku majku

Emina majka se osvrnula i na duboku moralnu i društvenu krizu koja je isplivala na površinu nakon masovnog ubistva.

Ona je navela da se, videvši fotografiju mlađe ćerke Miljane i Vladimira Kecmanovića kako puca, zapitala šta čeka preostalu decu i društvo u celini:

- Zapitala sam se da li naša mlađa ćerka ima šanse u ovom svetu i da li mi nešto grešimo.

Devojčica koja je stala ispred zla da zaštiti druge

Ema Kobiljski nije bila samo ponos svojih roditelja, ona je u sekundi u kojoj se svet srušio pokazala šta znači herojska hrabrost.

Devojčica od samo 13 godina, je stala ispred naoružanog vršnjaka, podigla ruke i hrabro mu poručila da prestane.

Tim činom, svesno ili nesvesno, skrenula je pažnju na sebe i omogućila delu svojih drugara da se spasu i pobegnu kroz prozor učionice.

Iščekivanje presude

Nakon izlaganja završnih reči, sudski proces za masakr u "Ribnikaru" ušao je u samu završnicu.

Javnost i porodice žrtava sada sa velikom pažnjom iščekuju 18. jun, za kada je zakazano izricanje prvostepene presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je počinio masovno ubistvo.

Autor: D.Bošković