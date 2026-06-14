DOSIJE LAŽNE DIPLOME: Svi detalji hapšenja direktora privatne škole iz Novog Pazara! Gosti 'Jutra sa dušom': Ovo je opasna stvar i svetski problem (FOTO)

Ova organizovana kriminalna grupa delovala je tako što je u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda napravila više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata i to: svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visoko školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Dokumenta su prodavali zainteresovanim licima za iznose od 500 do 3.500 evra.

Između ostalog, reč je o uverenjima i diplomama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Rudarsko -Geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

- Ovo je svetski problem. Tome treba da se stane na put. Ja moram da podsetim na aferu u Kragujevcu... Neki su osuđeni, neki oslobiđeni, nemamo epilog. Neko je dakle štampao siplome, ovde je išlo kroz sistem sve, što je mnogo gore. Ta diploma na kraju bude legalna, i ništa ne može da se dokaže. Zbog blokada nam je obrazovanje još niže palo, to mora bolje i podrobnije da se ispita - rekao je Predrag Azdejković, urednik magazina "Optimist".

- Vratiću se na aferu Indeks, jer je sve vraćeno na apelaciju. Jel to namešteno? Ne razumem. Imali smo kampanje na naše političare i doktorate, to je politička borba, maltretiranje... LLice koje raspravlja o doktoratu Siniše Malog ima tri razreda - dodao je Azdejković.

- Meni su gori oni koji kupuju, jer kad mi njih uzmemo da procesuiramo... Ako se ispostavi da su falsifikovane, hapsiće... Dakle, ti si kriv samim činom kupovine. Ja sam pošteno završio fakultet, imam nultu toleranciju za nekoga ko je kupio - priča Borko Kašanski urednik Srpskog Telegrafa.

- U slučaju "Indeks" je napravljena greška na početku, jer se odjednom sudilo mnogo ljudi. Trebali su grupe da naprave. Tužilaštvo je tu pogrešilo, ali eto, prošlo je 19 godina. I Dejana Vuka Stankovića su napadali da je plagirao sam sebe... Dokle idu te besmislene optužbe. - dodao je potom.

Autor: D.Bošković