PALA KRIMINALNA GRUPA: Uhapšene 4 osobe zbog poreske prevare i pranja novca, budžet Srbije oštećen za preko 9 miliona dinara!

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, danas su uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su izvršile poreske prevare i pranje novca. Akcijom je otkriveno da je državni budžet oštećen za ukupno 9.042.930 dinara.

Akteri i detalji prevare

Lisice su stavljene:

- V. N. iz Novog Sada (odgovorno lice firme "GP GOAT 021")

- N. K. (Beograd)

- B. T. (Beograd)

- N. K. (Trstenik)

Prema navodima istrage, V. N. se sumnjiči da je od januara 2024. do juna 2025. godine podnosio poreske prijave sa neistinitim podacima, koristeći fiktivne fakture za navodan promet građevinske robe i usluga koje su mu izdavali ostali osumnjičeni. Na taj način, firma "GP GOAT 021" neosnovano je iskazala pravo na povraćaj PDV-a i izbegla plaćanje poreza na dobit.

Pranje novca kroz složene transakcije

Istraga je otkrila da je sa računa novosadske firme na račune "navodnih dobavljača" iz Beograda isplaćeno preko 42,5 miliona dinara. Osumnjičeni su, znajući da novac potiče iz kriminalne delatnosti, vršili niz bezgotovinskih transakcija kako bi prikrili nezakonito poreklo novca, na kraju ga prebacujući na lični račun jednog od osumnjičenih.

Svim uhapšenima određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.



Autor: D.S.