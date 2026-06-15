INVESTITORU IZ SURČINA ODUZIMAJU ZGRADE I TRAŽE DA PLATI MILION: Podignuta optužnica za divlju gradnju!

V.M. (52) je iznoseći svoju odbranu pred tužilaštvom priznao izvršenje krivičnog dela.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je danas optužni predlog protiv V.M. (52) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole i predložio nadležnom sudu da okrivljenog oglasi krivim, izrekne mu novčanu kaznu od 1.000.000,00 dinara, meru bezbednosti oduzimanja predmeta - trajnog oduzimanja tri objekta i uslovnu osudu sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od jedne godine i rokom provere od četiri godine.

- Iznoseći svoju odbranu optuženi je priznao izvršenje krivičnog dela, koje priznanje je u skladu sa svim prikupljenim dokazima, odnosno priznao je da je u vremenskom periodu od 2022. godine do 14. maja 2025. godine u Beogradu, GO Surčin, sa jedinstvenim umišljajem u tri navrata, kao investitor tri objekata izvodio građevinske radove za koje nije imao dozvolu od strane građevinske inspekcije, pa je tako na prvoj katastarskoj parceli izgradio ploču dimenzija 15h25m sa postavljenom aramaturom za zidove, na drugoj katastarskoj parceli izgradio betonske stubove dimenzija 25h65m sa postavljenom limenom konstrukcijom, a na trećoj katastarskoj parceli izgradio zgradu od čvrstih građevinskih materijala spratnosti P+4, dimenzije 17h15m, nakon čega je na sva tri gradilišta od strane građevinske inspekcije postavljena traka "zatvoreno gradilište" i doneto rešenje o zatvaranju, a potom i rešenje o obustavi i uklanjanju radova - saopšteno je iz Trećeg tužilaštva.