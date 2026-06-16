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Teška nesreća kod Kraljeva: Jedna osoba poginula, druga povređena u sudaru kod tržnog centra

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 6.20 sati na putu Kraljevo-Raška, jedna osoba je poginula, dok je druga zadobila povrede.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se iz za sada nepoznatog razloga sudarila dva putnička vozila u blizini jednog tržnog centra.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izaša na lice mesta kako bi pružila pomoć povređenima i prevezla ih u najbližu zdravstvenu ustanovu, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt jedne osobe.

Kako Tanjug saznaje, druga osoba je povređena i kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, ali za sada nije poznat stepen njenih povreda.

Pripadnici policije su obavili uviđaj na licu mesta, a istaga će utvrditi kako je do nesreće došlo.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

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Autor: Marija Radić

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