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HOROR U VUČITRNU: Uhapšen muškarac zbog silovanja deteta

Izvor: Telegraf.rs/KOHA, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici policije su u Vučitrnu uhapsili muškarca zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje na štetu maloletnog lica.

Prema prvim zvaničnim informacijama, postoji opravdana sumnja da je muškarac počinio krivično delo silovanje u ponedeljak 15. juna oko 15.00 časova u Vučitrnu.

Kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, osumnjičeni je uhapšen nakon što je navodno imao seksualni odnos sa maloletnim detetom.

- Žrtvi je pružena lekarska pomoć, a protiv osumnjičenog su preduzete odgovarajuće procesne radnje - navodi se u saopštenju tzv. kosovske policije.

Odlukom tužioca, nakon pokretanja postupka, osumnjičeni je pritvoren, a protiv njega je pokrenuta krivična prijava za krivično delo silovanje.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

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Autor: Marija Radić

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