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POVREĐENO OSMORO, MEĐU NJIMA I DECA! Teška saobraćajka kod Smedereva: Pasat napravio polukružno okretanje, na njega naleteo opel

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Osam osoba, među kojima i troje dece, povređeno je u saobraćajnoj nesreći kod smederevskog sela Petrijevo. Vozač jednog automobila je zadržan, a deca su prevezena u Beograd na dodatne preglede


Osam osoba, među kojima i troje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći kod smederevskog sela Petrijevo.

Prema nezvaničnim saznanjima do saobraćajne nezgode je došlo kada su se sudarila dva putnička vozila, pri čemu se "folksvagen pasat" polukružno okretao, a na njega je naletela "opel zafira".

Na sreću, nema stradalih, ali je povređeno svih osmoro ljudi koliko ih je bilo u ova vozila — vozač "pasata" i sedam osoba iz "zafire" u kojoj je bilo i troje dece.

- U pitanju su, prema prvim procenama, lakše telesne povrede, ali zbog sigurnosti i sprečavanja eventualnih ozbiljnijih posledica, troje dece je prevezeno u Beograd, u "Tiršovu" radi dalje dijagnostike i praćenja stanja - kaže naš izvor upućen u istragu.

Vozač "pasata" je zadržan, a na teret mu se stavlja krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja.

Prema nezvaničnim saznanjima do saobraćajne nezgode je došlo kada su se sudarila dva putnička vozila, pri čemu se "folksvagen pasat" polukružno okretao, a na njega je naletela "opel zafira".

Na sreću, nema stradalih, ali je povređeno svih osmoro ljudi koliko ih je bilo u ova vozila — vozač "pasata" i sedam osoba iz "zafire" u kojoj je bilo i troje dece.

- U pitanju su, prema prvim procenama, lakše telesne povrede, ali zbog sigurnosti i sprečavanja eventualnih ozbiljnijih posledica, troje dece je prevezeno u Beograd, u "Tiršovu" radi dalje dijagnostike i praćenja stanja - kaže naš izvor upućen u istragu.

Vozač "pasata" je zadržan, a na teret mu se stavlja krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja.

Autor: D.B.

#Opel

#Smederevo

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#saobracajka

#udes

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