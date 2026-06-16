TUGA! Pronađeno telo Nemanje koji je nestao u Kragujevcu

Pronađeno je telo Kragujevčanina Nemanje L. (38) u Šumaricama, koji je nestao u noći između 14. i 15. juna, saznaje InfoKG.

Nemanja L. (38) iz Kragujevca u noći između 14. i 15. juna otišao je automobilom "renault megane" model kačket, bele boje, kragujevačkih registarskih oznaka. KG 182-GT.

Porodica i policija je od tada tragala za njim.

Automobil i u kom je bilo telo Nemanje L. pronađeni su danas oko 14 časova na prostoru Spomen parka “Kragujevački oktobar” u Šumaricama.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj.

Podsetimo, porodica, prijatelji i bivša supruga odmah su se bacili u potragu za njim, ali od njega ni traga ni glasa. Iza sebe je ostavio dvoje dece stare 10 i 12 godina., a poslednja dva meseca radio je u brzoj pošti.

- Samo je izašao iz kuće, ugasio telefone i nema ga. Uopšte nemamo predstavu gde bi mogao da ode - rekao nam je brat juče.

Autor: D.B.