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AKCIJA POLICIJE U STAROJ PAZOVI: Uhapšen muškarac, zaplenjena velika količina narkotika

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su N. S. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Prilikom pretresa stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla i oduzela oko 925 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, manju količinu suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 30 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, digitalnu vagicu, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, N. S. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: D.S.

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