DANAS IZRICANJE PRESUDE RODITELJIMA DEČAKA UBICE! Hoće li biti osuđeni na maksimalne kazne?!

Viši sud u Beogradu objaviće danas nakon ponovljenog suđenja prvostepenu presudu roditeljima učenika sedmog razreda, koji je pre tri godine 3. maja 2023. počinio masovan zločin u svojoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". On je tada uzeo iz kuće očeve pištolje i municiju i pobio devetoro dece i školskog čuvara, a petoro dece i nastavnicu istorije teško ranio.

Njegovi roditelji optuženi su za zanemarivanje deteta za šta je zaprećena kazna do tri godine zatvora, a otac i za teško delo protiv opšte sigurnosti za koje je predviđena kazna od dve do 12 godina zatvora. Inače, otac dečaka ubice se pune tri godine nalazi u pritvoru, dok se njegova supruga brani sa slobode.

Više tužilaštvo je zatražilo da ih sud osudi na maksimalne kazne. Postupajući tužilac je kazala da je otac stvorio uslove da se dogodi zločin, jer nije na takav način obezbedio oružje da ga niko ne može uzeti, a sina od 12 - 13 godina je obučio da rukuje pištoljima i puca.

Iako su do sada u praksi roditelji odgovarali za materijalno zapuštanje deteta, kada im ne obezbeđuju hranu, odeću i higijenu, roditelji dečaka ubice su prvi optuženi za psihičko zanemarivanja deteta. Kako je tužilac rekla nije u pitanju jedan izolovani trenutak, već kontinuirani izostanak roditeljskog nadzora i reakcije na probleme deteta.

ODBRANA TRAŽILA OSLOBAĐANJE

Odbrana je tražila da se roditelji oslobode, jer kako kažu optužbe da su počinili krivična dela nisu dokazane. Njihov branilac Irina Borović navodi da je dečak ubica ukrao pištolje i metke, koji su bili u koferima zaključani šifrom i sakriveni da on ne zna gde se nalaze. Kako je rekla nije utvrđeno koje je radnje preduzeo otac dečaka i doprineo opštoj opasnosti. Za zanemarivanje je rečeno da nema nijednog dokaza da se ono dogodilo, da niko nikada nije rekao da je dečaku ubici potrebna stručna psihička pomoć i da nema umišljaja roditelja da ga zanemare.

Oni su bili dužni da kontrolišu njegovo ponašanje, da se staraju o njegovom emotivnom razvoju da ne bude hladan i bez osećanja, što je on smatrao kao vrlinu i da nadziru šta pretražuje na internetu.

Ovo će danas biti druga prvostepena presuda roditeljima, pošto je prva izrečena krajem 2024. godine, kojom su osuđeni na maksimalne kazne ukinuta u Apelacionom sudu i naloženo je ponovljeno suđenje sa jasnim smernicama šta treba razjasniti i utvrditi. Tada je u celosti prihvaćena žalba odbrane, a odbačena je žalba tužilaštva na oslobađanje majke od optužbi za nedozvoljeno držanje metka.

I na ovu današnju presudu imaće pravo žalbe i tužilaštvo i odbrana, ali Apelacioni sud više neće moći da vraća predmet na ponovno suđenje, već će ako prihvati žalbe preinačiti presudu ili otvoriti pretres pred petočlanim većem i onda pravosnažno presuditi.

Autor: Jovana Nerić