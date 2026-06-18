PINK.RS NA LICU MESTA! DONETA PRESUDA U SLUČAJU 'RIBNIKAR'! Evo na koliko su osuđeni roditelji DEČAKA UBICE

Roditeljima maloletnog ubice koji je u maju pre tri godine počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, danas je izrečena presuda u ponovljenom postupku.

Roditelji maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro đaka i radnika obezbeđenja škole, kao i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije, osuđeni su danas pred Višim sudom u Beogradu.

Otac je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a majka na dve godine i 11 meseci zatvora!

Inače, celo suđenje bilo je zatvoreno za javnost, ali je presuda izrečena javno, s tim da je javnost, ovog puta, mogla prisustvovati i tokom iznošenja završnih reči.

Roditelji maloletnog ubice, prvobitno su osuđeni na ukupno 17 i po godina robije. Otac na kaznu zatvora od 14 i po godina za krivična dela izazivanje opšte opasnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina, dok je majka osuđena na tri godine samo po proširenoj optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za zapuštanje i zlostavljanje sina.

Ipak, postupak je vraćen na početak pošto je Apelacioni sud ranije ukinuo presudu koju im je izrekao Viši sud u Beogradu i naložio novo suđenje. Maloletni zločinac, kom ne može da se sudi jer u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina, svedočio je na oba suđenja svojim roditeljima. Međutim, on je u drugom postupku praktično promenio deo svog ranijeg iskaza i ovoga puta pokušao da brani svoje okrivljene roditelje!

- Masovni ubica je na početku svedočenja za sudskom govornicom rekao da ostaje pri iskazu koji je dao na prethodnom suđenju, ali svi su se zaprepastili kada je počeo da odgovara na konkretna pitanja. Upalo je u oči da su njegovi odgovori tog puta išli u korist njegovim roditeljima, naročito majci, što prošlog puta nije bio slučaj! Naprotiv - kaže izvor šta se dešavalo tokom petočasovnog svedočenja monstruma.

Majka dečaka ubice stigla je u Viši sud u Beogradu gde je danas objavljivanje presude njoj i njenom suprugu, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio još šest osoba.

Otac dečaka ubice se nalazi u pritvoru od hapšenja i njega će sprovesti u sudnicu.

U Palatu pravde su stigli i članovi porodice ubijenih i ranjenih koji u ovom postupku imaju status oštećenih.

Na izricanje presude je došla i ranjena nastavnica istorije.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da porodicu dečaka ubice osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za oca je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za majku kaznu zatvora od tri godine.

Njegovi roditelji optuženi su za zanemarivanje deteta za šta je zaprećena kazna do tri godine zatvora, a otac i za teško delo protiv opšte sigurnosti za koje je predviđena kazna od dve do 12 godina zatvora. Inače, otac dečaka ubice se pune tri godine nalazi u pritvoru, dok se njegova supruga brani sa slobode.

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Više tužilaštvo je zatražilo da ih sud osudi na maksimalne kazne. Postupajući tužilac je kazala da je otac stvorio uslove da se dogodi zločin, jer nije na takav način obezbedio oružje da ga niko ne može uzeti, a sina od 12 - 13 godina je obučio da rukuje pištoljima i puca.

Iako su do sada u praksi roditelji odgovarali za materijalno zapuštanje deteta, kada im ne obezbeđuju hranu, odeću i higijenu, roditelji dečaka ubice su prvi optuženi za psihičko zanemarivanja deteta. Kako je tužilac rekla nije u pitanju jedan izolovani trenutak, već kontinuirani izostanak roditeljskog nadzora i reakcije na probleme deteta.

ODBRANA TRAŽILA OSLOBAĐANJE

Odbrana je tražila da se roditelji oslobode, jer kako kažu optužbe da su počinili krivična dela nisu dokazane. Njihov branilac Irina Borović navodi da je dečak ubica ukrao pištolje i metke, koji su bili u koferima zaključani šifrom i sakriveni da on ne zna gde se nalaze. Kako je rekla nije utvrđeno koje je radnje preduzeo otac dečaka i doprineo opštoj opasnosti. Za zanemarivanje je rečeno da nema nijednog dokaza da se ono dogodilo, da niko nikada nije rekao da je dečaku ubici potrebna stručna psihička pomoć i da nema umišljaja roditelja da ga zanemare.

Oni su bili dužni da kontrolišu njegovo ponašanje, da se staraju o njegovom emotivnom razvoju da ne bude hladan i bez osećanja, što je on smatrao kao vrlinu i da nadziru šta pretražuje na internetu.

Ovo će danas biti druga prvostepena presuda roditeljima, pošto je prva izrečena krajem 2024. godine, kojom su osuđeni na maksimalne kazne ukinuta u Apelacionom sudu i naloženo je ponovljeno suđenje sa jasnim smernicama šta treba razjasniti i utvrditi. Tada je u celosti prihvaćena žalba odbrane, a odbačena je žalba tužilaštva na oslobađanje majke od optužbi za nedozvoljeno držanje metka.

I na ovu današnju presudu imaće pravo žalbe i tužilaštvo i odbrana, ali Apelacioni sud više neće moći da vraća predmet na ponovno suđenje, već će ako prihvati žalbe preinačiti presudu ili otvoriti pretres pred petočlanim većem i onda pravosnažno presuditi.

Autor: Jovana Nerić