Hteo da ucenjuje zemljaka, pa obojica popila metak?! Detalji likvidacije dvojice srpskih državljana u Barseloni

Mario Đ. je saznao da se drugi Srbin nalazi u Španiji, pa je u tome navodno video priliku da zaradi. Ne isključuje se mogućnost da mu je bila uloga i da natera mladića da izađe iz ilegale i otkrije se.

Likvidacija Beograđanina Marija Đ. (40) i još jednog srpskog državljanina K. A. u Barseloni u Španiji, prema sumnjama istražitelja, najverovatnije su povezana. Mario se dovodi u vezu sa kavačkim klanom, dok je drugi ubijeni Srbin navodno bio jedna od vodećih karika balkanskog narko-kartela, a za njim je tragala Belgija.

Mario je ubijen 8. juna oko 21 sat u stambenom kompleksu u Barseloni. Samo tri dana kasnije, usred dana i na prometnoj ulici u blizini policijske stanice, likvidiran je muškarac za koga je tek 12. juna potvrđeno da je državljanin Srbije K. A..

- U prvom trenutku nije bio poznat identitet niti nacionalnost ubijenog. Međutim, tokom provera došlo se do imena koje se nalazilo na poternici, pa se posumnjalo da je reč o srpskom državljaninu. Njegovi otisci prstiju potom su poslati na proveru u Srbiju - objašnjava izvor upoznat sa istragom.

Prema njegovim rečima, iako se otisci poklapaju sa određenim identitetom, u toku su dodatne provere u skladu sa propisanim procedurama.

Prema rečima našeg izvora, Mario Đ. je navodno imao ulogu da navede drugog srpskog državljanina da se „učini vidljivijim“ jer se prethodno skrivao. Za njim je čak bila raspisana Interpolova poternica.

- Preliminarni rezultati ukazuju da je Mario saznao da se traženi Srbin nalazi u Barseloni i da je u tome video priliku za zaradu. Postoje indicije da je pokušao da ga ucenjuje, ali nije isključena ni mogućnost da je na taj način pokušavao da ga natera da izađe iz skrovišta i otkrije svoju lokaciju, prikaže se i, jednostavno rečeno, namesti ga - navodi izvor.

U međuvremenu, likvidiran je Mario Đ., a samo dva dana kasnije i K. A. kojeg je navodno pokušao da ucenjuje i namesti.

- Dosadašnji tok istrage, koju španski istražitelji vode uz pomoć srpskih kolega, ukazuje da su ova dva ubistva povezana. Međutim, tek treba da se utvrdi da li je reč o osveti, principu „glava za glavu“ ili o planiranoj eliminaciji dve osobe u okviru istog obračuna - kaže sagovornik.

Prema rečima novinarke Ane Punsi, drugi ubijeni muškarac bio je mlađi državljanin Srbije za kojim je Belgija raspisala evropski nalog za hapšenje. Katalonska policija ovu istragu vodi pod nazivom „Cas Diamant“ („Slučaj Dijamant“).

Pošto je kod ubijenog pronađeno više falsifikovanih dokumenata različitih država, španska policija je putem Interpola i Evropola poslala njegove otiske prstiju i DNK materijal na upoređivanje sa međunarodnim bazama podataka.

- Njegov identitet definitivno je potvrđen 12. juna, nakon što su otisci prstiju i DNK profil provereni kroz Evropolove baze podataka. Tada je ustanovljeno da je za njim bila raspisana crvena poternica Belgije - prenose španski mediji.

Belgijske vlasti tragale su za njim zbog sumnje da je bio visoko pozicionirani član kriminalne organizacije koja se bavila uvozom i distribucijom velikih količina kokaina preko luke u Antverpenu. Pored trgovine narkoticima, belgijsko pravosuđe ga tereti i za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi, kao i za pranje novca stečenog prodajom droge širom Zapadne Evrope.

Španski mediji navode da je reč o jednoj od najznačajnijih figura balkanskog narko-miljea koja se skrivala u Barseloni.

Otkriven preko Skaj aplikacije

Kako prenose belgijski mediji, protiv ubijenog Srbina istraga je pokrenuta nakon dešifrovanja poruka sa aplikacije Skaj ECC.

- Poternica je raspisana na osnovu komunikacija presretnutih preko aplikacije Skaj. U tim porukama identifikovan je kao važna karika u koordinaciji transporta kokaina. Nije bio običan ulični diler, već osoba zadužena za logistiku unutar luke Antverpen, glavne ulazne tačke za južnoamerički kokain u Evropi - navode belgijski mediji.

Prema njihovim saznanjima, njegov zadatak bio je da organizuje izvlačenje kontejnera sa drogom pre nego što ih otkriju carinske službe.

- Istraga je pokazala da je sarađivao sa najvećim uvoznicima kokaina u Belgiji. Balkanski kartel angažovao je lokalne kriminalne grupe arapskog i marokanskog porekla, koje imaju uticaj među lučkim radnicima. Ubijeni Srbin bio je ključna veza između vrha balkanskog kartela i lokalnih kriminalnih mreža - navode belgijski mediji.

Dodaju i da postoji sumnja da su upravo finansijeri iz Belgije omogućavali odbeglom srpskom državljaninu da se godinama skriva u Barseloni.

