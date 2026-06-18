VELIKA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE! Zahvaljujući načelniku Vladanu Stojanoviću zaplenjeno više od 107 kilograma droge (FOTO)

Novosadska policija je pod direktnom komandom nedavno postavljenog načelnika pukovnika Vladana Stojanovića potpuno neutralisala bazu za skladištenje, mešanje, prepakivanje i prodaju narkotika u Novim Karlovcima. U ovoj sinhronizovanoj akciji uhapšeni su Ž. G. (1986.) i B. J. (1984.) iz Zemuna, koji se terete za saizvršilaštvo u neovlašćenoj proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga.

Tokom pretresa objekta, policija je pronašla i konfiskovala: 46,3 kilograma amfetamina, 61 kilogram marihuane, 10 kilograma kreatina (supstanca za uvećavanje mase narkotika), Kompletnu opremu za proizvodnju amfetamina, četiri precizne vage, 17.400 evra i 15.000 dinara za koje se sumnja da su stečeni kriminalom. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti procesuirani pred nadležnim Višim javnim tužilaštvom.

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Nedavni dolazak pukovnika Stojanovića na celo novosadske policije iz korena je promenio operativni pristup na ovom području. Reč je o iskusnom profesionalcu koji je radni odnos u MUP-u zasnovao 2002. godine u PS Voždovac, a od 2009. godine karijeru je gradio u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK). Od 2022. godine uspešno je rukovodio Odeljenjem za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga, gde je procesuirao desetine kriminalnih grupa na međunarodnom nivou.

Dolaskom na celo PU Novi Sad najavio je obračun protiv svih vidova kriminala i da neće biti zaštićenih u akcijama policije. Postignuti rezultati na terenu pokazuju da je država odlučna i efikasna u borbi protiv kriminala i da puk Stojanovic ispunjava svoje obećanje