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KOMBI I TRAKTOR ZAVRŠILI U JARKU: Nesreća na putu Mokrin-Kikinda, tečnost i delovi vozila rasuti po kolovozu

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Na putu između Kikinde i Mokrina, u blizini jedne farme, oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kombi i traktor sa prikolicom.

Prema informacijama iz Policijske uprave Kikinda, povređeni su prebačeni u Opštu bolnicu u Kikindi. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate, a uviđaj je u toku.

Kako se navodi, kombi je imao inostrane registarske oznake, dok je traktor registrovan na teritoriji Kikinde. Na fotografiji koja se pojavila u Viber grupi "Kikinda – Ne brže od života" vide se vozila Hitne pomoći, kao i oba vozila nakon sudara pored puta.

Iz Opšte bolnice u Kikindi saopšteno je da je vozač traktora zadržan na Odeljenju neurologije radi daljeg praćenja i lečenja, dok jedna ženska osoba nakon pregleda u ortopedskoj ambulanti nije zadržana na bolničkom lečenju.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

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#Sudar

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