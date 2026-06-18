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PRVE REČI OCA UBIJENE DEVOJČICE IZ RIBNIKARA NAKON PRESUDE: Atmosfera u sudnici nikad teža, spuštali glave i brisali suze - Otkrio da im je JEDNA STVAR najteže pala

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen/Tanjug/Video/Printscreen/Zoran Colić ||

Otac ubijene devojčice u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Anđelko Aćimović, oglasio se nakon današnje presude roditeljima maloletnog ubice, rekavši da je sud doneo jasnu i važnu poruku svim stranama u postupku.

On je neposredno nakon izlaska iz suda, istakao da je zadovoljan odlukom i radom sudije Dragana Martinovića.

- Mogu samo da kažem da je sudija odradio maestralno svoj posao. Ovom presudom poslao je jasnu poruku svima, a pre svega okrivljenima, zatim svim roditeljima i državi - rekao je Anđelko i dodao da je u krajnju ruku ova poruka važna svima.

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Potresno

Tokom izricanja presude u slučaju "Ribnikar", u sudnici je vladala izrazito teška atmosfera, a posebno su potresni bili trenuci kada je sudija čitao delove koji se odnose na stradanje i povrede dece.

Prisutni roditelji ubijene dece sve vreme su bili vidno uznemireni, a mnogi od njih su plakali tokom celog izricanja presude. Kako navodi izvor iz sudnice, najpotresniji trenuci nastupili su upravo kada je sudija detaljno obrazlagao način na koji su njihova deca ubijena.

- U tim trenucima u sudnici se čuo samo jecaj roditelja - kaže ivzor i dodaje da je atmosfera postajala sve teža kako je obrazloženje presude odmicalo.

Neki od roditelja su spuštali glave i brisali suze, dok su drugi vidno potreseni napuštali sudnicu tek nakon što je izricanje presude završeno. Posebno emotivna reakcija zabeležena je upravo u momentima kada su čitani medicinski i forenzički detalji o povredama dece. Iako su pokušavali da ostanu pribrani, reč je o jednom od najtežih trenutaka od početka sudskog postupka.

Foto: Pink.rs/S. Milovanov

Inače, izricanju presude, kao vid podrške roditeljima ubijene dece, prisustvovao je i otac kojem je nekoliko meseci nakon masakra u Ribnikaru, takođe dete ubijeno, Mića Simić.

- Mića se došao danas iz Niške Banje kako bi pružio podršku porodicama ubijene dece, pogotovo što je na sličan način i sam izgubio dete 5. oktobra 2023. godine kada je nejgov Andrej ubijen od ruke školskog druga - kaže izvor.

Podsetimo, danas je u ponovljenom otac maloletnog ubice osuđen na 14 godina i 6 meseci, a majka na 2 godine i 11 meseci zatvora zbog krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica.

Autor: Iva Besarabić

#Miljana Kecmanović

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