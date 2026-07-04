EKSKLUZIVNO! POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN ALIBEG: Kupovao u radnji u Novom Sadu, a onda su uleteli policajci i bacili ga na pod! Imao pištolj s metkom u cevi (FOTO)

Nenad Alajbegović Alibeg (45) iz Beograda, bivši vođa Partizanove navijačke grupe "Zabrenjeni", za kojim je bilo raspisano više poternica, uhapšen je u petak u Novom Sadu.

Operativci Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad upali su u prodavnicu u kojoj je Alibeg nešto kupovao, bacili ga na pod i stavili lisice na ruke.

Uhapšeni je kod sebe imao pištolj s metkom u cevi.

Na teret mu se stavljaju drzanje oruzja i falsifikovanje isprava.

Alajbegović je višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za njim su tragali sudovi i druge policijske uprave, a u Novom Sadu se krio pod lažnim identitetom.

Kod osumnjičenog je pronađen čitav arsenal i profesionalna oprema:

Pištolj marke „CZ“ kalibra 7,65 mm (sa metkom u cevi), 17 komada pištoljskih metaka kalibra 7,65 mm i jedan puščani metak kalibra 7,62 mm, pancirni prsluk koji je nosio na sebi, digitalna vagica za precizno merenje sa tragovima bele praškaste supstance nalik na amfetamin i l lažna vozačka dozvola na ime Kovač, koju je koristio za skrivanje identiteta.

Slučaj je odmah preuzelo Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Podsetimo, Alajbegović je više puta izbegao smrt, jer je njegovo ubistvo pokušano desetak puta.

Autor: Iva Besarabić