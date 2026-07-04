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Požar u Novom Sadu: Izgoreo automobil kod Štranda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Putničko vozilo potpuno je uništeno u požaru koji je izbio na parkingu u blizini poznatog novosadskog kupališta Štrand, u naselju Liman. Prema prvim raspoloživim informacijama sa terena, u ovom incidentu nema povređenih lica.

Vatrena stihija zahvatila je vozilo iznenada, a plamen je, prema navodima, progutao automobil u svega nekoliko sekundi. Iako su pripadnici novosadske vatrogasno-spasilačke brigade reagovali odmah i stigli na lice mesta u najkraćem mogućem roku, izuzetno brzo širenje vatre onemogućilo je spasavanje samog vozila, koje je pretrpelo totalnu materijalnu štetu.

Trenutno se na terenu nalaze vatrogasne ekipe koje obezbeđuju područje i saniraju mesto događaja, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

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Autor: Marija Radić

#Novi Sad

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#Štrand

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