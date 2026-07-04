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SRBI PUCALI JEDNI NA DRUGE, TUKLI SE, PA GAZILI KOLIMA: Karambol na benzinskoj pumpi, policija poslala i helikopter

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Thomas Banneyer ||

Dva muškarca su teško ranjena vatrenim oružjem tokom svađe na benzinskoj pumpi u Altenštajgu, u okrugu Kalv. Prema policiji i tužiocima, dvojica osumnjičenih su prvobitno pobegla automobilom, ali su kasnije uhapšeni bez otpora u Bad Vildbadu.

Navodno je najmanje jedna osoba udarena vozilom.

Dvojica osumnjičenih, starosti 21 i 24 godine, pritvoreni su danas popodne. Prema policijskim navodima, oni su nemačko-srpske nacionalnosti. Muškarci su smešteni u odvojene zatvore, saopštila je policija.

Prema trenutnim informacijama, niko od povređenih nije u životnoj opasnosti. Istraga o motivu i tačnom redosledu događaja koju sprovode kriminalistička policija Kalva i Kancelarija javnog tužioca Tibingena je u toku.

Policija je na licu mesta obezbedila vatreno oružje. Dve osobe koje su upucane, starosti 23 i 48 godina, kao i dvojica osumnjičenih i još tri osobe umešane, prvobitno su prebačene u bolnice. Zadobili su povrede različite težine.

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Građani prijavlili pucnjavu

Vlasti su dalje izjavile da su se učesnici poznavali. Da li je bilo ranijih sukoba deo je istrage.

Nekoliko građana je obavestilo policiju ubrzo posle 22 časa u četvrtak uveče, delom zato što su čuli pucnjava. Nekoliko patrolnih vozila je potom poslato na lice mesta. Takođe je raspoređen i policijski helikopter.

Autor: Marija Radić

#Benzinska pumpa

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