SNIMAK STRAVIČNOG UBISTVA NA BENZINSKOJ PUMPI: Do sukoba je došlo oko devojke (VIDEO)

Objavljen je snimak sigurnosne kamere incidenta u kojem je Toprak Jigitdogan (19) upucan i ubijen na benzinskoj pumpi gde je radio.

Njega je usmrtio Jigit T. (18) 17. septembra u opštini Gebze u Kodžaeliju (Turska), a sve zbog sukoba oko devojke, preneo je Hurriyet.

Incident se dogodio kobnog dana oko 6 sati ujutru, u prodavnici benzinske pumpe na ulici Jeni Bagdat u naselju Koşklu Česme u opštini Gebze.

Jigit T. koji je navodno bio u sukobu sa Toprakom Jigitdoganom zbog devojke, otišao je do benzinske pumpe gde je ovaj radio. Nakon što je jednamušterija platila na kasi i otišla Jigit T. je izvukao pištolj i upucao Topraka.

Jigitdoran, koji je teško povređen, nije mogao biti spasen uprkos svim naporima u Državnoj bolnici Gebze Fatih, gde je prebačen nakon inicijalne pomoći koju su mu pružili medicinski radnici na licu mesta.

Jigit T., koji je pobegao sa mesta događaja, i AM, za koju se veruje da je umešna u incident, zajedno sa maloletnim Š.S., privedeni su. Š.S. je potom pušten na slobodu uz zabranu putovanja i sudski nadzor, dok su Jigit T. i A. M. zadržani.

Autor: Iva Besarabić