Stravičan udes kod Niša: Povređeno SEDAM osoba, među njima i troje dece

Sedam osoba, među kojima troje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi kod Niša, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Povređeni su prevezeni u Kliničko bolnički centar Niš, a kako saznaje Tanjug, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika.

Do saobraćajne nezgode na putu kod Niša došlo je oko 14.55, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila niških registarskih oznaka marki "reno" i "alfa romeo".

Uviđaj je u toku, a saobraćaj u prekidu.

O saobraćajnoj nezgodi obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Autor: Marija Radić