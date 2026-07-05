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Stravičan udes kod Niša: Povređeno SEDAM osoba, među njima i troje dece

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Sedam osoba, među kojima troje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi kod Niša, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Povređeni su prevezeni u Kliničko bolnički centar Niš, a kako saznaje Tanjug, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika.

Do saobraćajne nezgode na putu kod Niša došlo je oko 14.55, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila niških registarskih oznaka marki "reno" i "alfa romeo".

Uviđaj je u toku, a saobraćaj u prekidu.

O saobraćajnoj nezgodi obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

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Autor: Marija Radić

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