Pljačkaš u Italiji tvrdio da policija neće naći novac, pa pao za 10 minuta: Srbin uhapšen nakon razbojništva u Vićenci

Srpski državljanin uhapšen je u Vićenci nakon što je uz pretnju nožem opljačkao lokalni bar, a njegov pokušaj bekstva neslavno je završen već nakon deset minuta.

Pljačka se dogodila 5. jula 2026. godine, kada je osumnjičeni ušao u bar u kojem je bio čest gost, pretio vlasniku smrću i primorao ga da preda sav novac iz kase. Nakon što je pokupio plen i pobegao, vlasnik je odmah alarmirao policiju.

Zahvaljujući brzoj reakciji, uz pomoć ćerke vlasnika i snimaka video-nadzora, policija je za svega deset minuta locirala i uhapsila napadača. Kod njega je pronađen nož korišćen u razbojništvu, a osumnjičeni je tokom privođenja bahato tvrdio da policija nikada neće uspeti da pronađe ukradeni novac.

Međutim, istražitelji su ga demantovali već tokom pretresa njegovog doma. U dvorištu kuće, ispod betonskog bloka, pronašli su zakopanu staklenu posudu u kojoj je bilo skriveno 4.950 evra. Pored novca, u kući su pronađeni i drugi predmeti koji ukazuju na pripremljenost osumnjičenog, uključujući više noževa, električni šoker i bokser.

Osumnjičeni je predat nadležnim pravosudnim organima i tereti se za krivično delo teškog razbojništva.

Autor: D.S.