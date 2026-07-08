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JEZIV PRIZOR! Automobil sleteo u Lim kod Prijepolja i potpuno POTONUO: Jedna osoba povređena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jutros oko 5 časova na magistralnom putu Prijepolje – Brodarevo, u mestu Strugovi, dogodila se saobraćajna nezgoda kada je putničko vozilo sletelo sa kolovoza u reku Lim.


U nesreći je jedna osoba povređena i vozilom Hitne pomoći prevezena u Dom zdravlja u Prijepolju, gde joj je ukazana medicinska pomoć.

Na mestu nezgode intervenisala su četiri vatrogasca-spasioca sa dva vatrogasna vozila, koji su učestvovali u akciji spasavanja i obezbeđenja terena.

Foto: Pink.rs

Okolnosti pod kojima je došlo do sletanja vozila u reku za sada nisu poznate, a nadležni organi utvrđuju sve detalje ove saobraćajne nezgode.

Na mestu nezgode intervenisala su četiri vatrogasca-spasioca sa dva vatrogasna vozila, koji su učestvovali u akciji spasavanja i obezbeđenja terena.

Okolnosti pod kojima je došlo do sletanja vozila u reku za sada nisu poznate, a nadležni organi utvrđuju sve detalje ove saobraćajne nezgode.

Foto: Pink.rs

Autor: D.B.

#Lim

#Nesreca

#Prijepolje

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