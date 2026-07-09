Poznato u kom je stanju Sandokan: Milan Ostojić je operisan na VMA, a sada su stigle nove informacije

Milan Ostojić Sandokan je, nakon ranjavanja u blizini autobuske stanice i tržnog centra u Šapcu, u stabilnom stanju i nije vitalno ugrožen.

Prema novim saznanjima, meci nisu pogodili nijedan vitalni organ, piše Telegraf.

Metak koji je prošao kroz telo Milana Ostojića i izašao mu kroz stomak, te tako napravio veću štetu, zakačio je creva, ali povrede koje je Sandokan zadobio nisu opasne po život.

Sandokan je, nako ranjavanja privatnim automobilom prevezen u šabačku bolnicu, a potom, zbog težine povreda prevezen na VMA, gde je operisan.

Motiv ranjavanja biće utvrđen tokom istrage koja je u toku.

Sinoć oko 23 sata, došlo je do pucnjave kod autobuske stanice u Šapcu. Više sati trajalo je "opsadno stanje" na ulicama, a taj deo grada je zbog uviđaja bio blokiran.

Podsetimo, Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, bio je vođa takozvane "šabačke grupe" koja je 2010. godine optužena za teška krivična dela na teritoriji Srbije. Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

Autor: A.A.