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Tužilaštvo traži pritvor za policijskog službenika zbog nesreće na Goliji u kojoj je nastradao Dušan (15)

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru je predložilo sudu da odredi do30 dana pritvor policijskom službeniku V. K. (20) i S. J. (19), a povodom saobraćajne nesreće na Goliji u kojoj je nastradao maloletnik Dušan V. (15).

Osumnjičeni V. K. i S. J. su saslušani danas u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je V. K. 7. jula u ranim jutarnjim časovima na planini Goliji izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dok je S. J. osumnjičen za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Do nesreće je došlo kada se automobil prevrnuo, a maloletnik ispao iz vozila i poginuo.

U automobilu su bile četiri osobe, među kojima dva maloletnika, od kojih je jedan poginuo, a drugi povređen.

Autor: D.B.

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