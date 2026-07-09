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KRALI VREDNOSTI, PA PREPRODAVALI U LOKALNIM ZLATARAMA: Otkriveno ko je pljačkao groblje u Malom Moktom Lugu

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Uhapšena trojica pljačkaša koji su oskrnavili grobnice u Malom Mokrom Lugu, krali dragocenosti iz sanduka pokojnika.

Grupa pljačkaša koja je oskrnavila više grobova u Malom Mokrom Lugu u Beogradu identifikovana je i uhapšena, kako se nezvanično saznaje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N.S. (26), M.J. (21) i B.R. (43). Sva trojica su, prema nezvaničnim informacijama, zaposleni na Mokroluškom groblju.

- Osumnjičeni se terete da su, zloupotrebljavajući svoj radni položaj, u više navrata neometano prilazili grobnim mestima. Kako se sumnja, oni u potrazi za brzom zaradom nisu prezali ni od otvaranja samih sanduka, odakle su skidali zlatni nakit i druge vredne predmete sa tela pokojnika - navodi se iz istrage.

Prema dosadašnjim informacijama, ukradeni zlatni nakit osumnjičeni su kasnije prodavali lokalnim zlatarama.

Žena čija je porodična grobnica, takođe obijena u ovom bizarnom pohodu, ispričala je ranije za medije da to traje već više od mesec dana i da, prema njenim saznanjima, na meti nije bilo samo 35 grobnica, koliko ih je oskrnavljeno u prošli petak, već znatno više.

- To traje već više od mesec dana. Nije tačno da je obijeno samo 35 grobnica, mnogo ih je više. Koliko sam videla, ciljano su obijane limene grobnice i to samo na delu groblja koji je uz auto-put, verovatno da bi počinioci mogli lakše da pobegnu ako ih neko primeti. Koristili su poluge, a na nekim mestima čak su sekli i beton. Grobnice moje porodice su otvarane, ali koliko znam, iz njih ništa nije odneto - rekla je za "Informer" sagovornica.

Autor: D.B.

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