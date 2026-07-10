PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO NA SENJAKU: Saša V. osumnjičen za likvidaciju u restoranu, petorica pomagala u skrivanju

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše V. zbog sumnje da je 12. maja na podmukao način ubio A. N. u beogradskom restoranu "27".

Detalji optužnice

Saši V. se na teret stavlja teško krivično delo teško ubistvo, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pored glavnog osumnjičenog, optužnica obuhvata još pet osoba – Marija S, Nenada L, Petra U, Vuka Š. i Dejana S. Njima se stavlja na teret krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer su, prema navodima tužilaštva, prikrivanjem tragova pokušali da pomognu Saši V. da izbegne hapšenje.

Status ostalih osumnjičenih

Tužilaštvo je predložilo sudu da se petorici optuženih produži pritvor. Što se tiče ostalih osoba koje su se dovodile u vezu sa slučajem:

Protiv Jasne Ž. nastavljaju se istražne radnje.

Istraga je obustavljena u odnosu na Danku V.

Krivične prijave su odbačene protiv Miloša J. i Dušana V.

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu, gde čeka odluku o potvrđivanju.

Autor: D.S.