OBUSTAVLJENA ISTRAGA PROTIV D. V.: Nije pomogla u ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu obustavilo je istragu protiv D. V., koja se teretila za pomaganje u ubistvu Aleksandra Nešovića, izvršenom 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, saznaje Tanjug.

Detalji istrage

D. V. je supruga Saše Vukovića, zvanog Boske, koji je glavni osumnjičeni za teško ubistvo počinjeno na podmukao način. Istraga protiv nje pokrenuta je zbog sumnje da je putem posrednika dostavila pištolj kojim je zločin izvršen.

Međutim, tokom istražnog postupka prikupljeni dokazi pokazali su da te sumnje nisu osnovane. Utvrđeno je da se osumnjičeni Saša Vuković mesecima unazad svuda kretao naoružan, te da je pištolj imao kod sebe i te kobne večeri.

Nastavak procesa protiv ostalih osumnjičenih

Iako je istraga protiv D. V. obustavljena, postupak protiv ostalih osumnjičenih u ovom slučaju i dalje je u toku, potvrđeno je za Tanjug.

Autor: D.S.