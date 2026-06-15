PINK.RS SAZNAJE! Po naređenju VJT u Beogradu uhapšen još jedan saizvršilac ubistva Aleksandra Nešovića Baje

Kako nezvanično saznajemo od izvora bliskog istrazi, u zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP i SAJ uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Za uhapšenog se, sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića zajedno sa Sašom Vukovićem zvanim Boske koji se nalazi u pritvoru od 14. maja

U proširenoj istrazi VJT u Beogradu ovo lice će biti 12 osumnjičeni koji se dovodi u vezu sa podmuklim ubistvom Nešovića čije je telo pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, odnosno četvrto lice koje se sumnjiči za saizvršilaštvo.

Pored Vukovića i ovog lica kao saizvršioci sumnjiče se Mario S. i Vukovićeva žena Danka.

Autor: Pink.rs