UHAPŠENO BOSKETOVO OBEZBEĐENJE! Velika akcija UKP-a po nalogu VJT: Pali pripadnici elitne jedinice zbog zataškavanja ubistva na Senjaku!

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici UKP-a uhapsili su dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića zvanog Boske. Vuković se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića 12.maja u restoranu "27" na Senjaku, a potom zajedno sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu kod Jarkovačkog jezera.

U pitanju su, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, dvojica policijskih službenika - pripadnika Jedinice za zaštitu svedoka (JZZ), koje je Vuković angažovao kao privatno obezbeđenje.

Preokret u istragi: Od svedoka do rešetaka!

Ova dvojica policajaca su prethodno bili svedoci u istrazi koju vodi VJT u Beogradu zbog teškog ubistva Nešovića. Međutim, prikupljeni dokazi ukazuju na njihovu umešanost u pokušaj zataškavanja krivičnog dela i prebacivanje odgovornosti na druge osobe.

Odbačene prijave protiv obezbeđenja Veselina MilićaPodsetimo, tužilaštvo je ranije danas odbacilo krivične prijave protiv trojice policajaca iz obezbeđenja bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića jer nema dokaza da su oni prikrivali ubistvo i pomagali u skrivanju Nešovićevog tela.

Hapšenje Bosketovog obezbeđenja iz Jedinice za zaštitu svedoka moglo bi da bude u direktnoj vezi sa tim, ali zvanične potvrde još uvek nema.

Autor: D.S.