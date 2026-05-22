AKTUELNO

Hronika

'Bio si mi više od kuma' Poznata influenserka se oprostila od ubijenog Aleksandra Nešovića Baje

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Poznata influenserka Neda Marković, kuma Aleksandra Nešovića Baje, za kog se sumnja da je ubijen u restoranu na Senjaku 12. maja, oprostila se danas od njega bolnim rečima na svom Instagaram profilu.

"Ne postoje reči koje mogu objasniti koliko boli to što te više nema. Otišao si prerano i na način koji nijedan čovek ne zaslužuje. Još čekam da se javiš, da čujem tvoj glas, tvoju šalu, da kažeš da je sve ovo neka greška.

Bio si mi više od kuma, bio si mi kao otac. Prošli smo zajedno kroz dane koje nikad neću zaboraviti. Tvoja dobrota, odanost i srce ostavili su trag koji niko ne može izbrisati.

Teško je prihvatiti da su ti uzeli život, ali nikad neće moći uzeti uspomene na tebe niti ljubav koju svi nosimo za tobom. Nedostajaćeš u svakom razgovoru, svakom okupljanju, u svakom trenutku kada pomislim: "E, da je moj kum ovde."

Počivaj u miru, moj kume.Volim te i nosiću te sa sobom dok dišem", napisala je ona ispod zajedničke fotografije.

Podsetimo, Nešović je nestao 12. maja, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku. Zbog učešća u njegovom ubistvu uhapšeno je 10 osoba. Policija je juče na teritoriji Inđije pronašla telo u buretu za koje se veruje da je Nešović.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Nesovic Baja

#influenserka

#kum

POVEZANE VESTI

Politika

DIREKTOR POLICIJE SE OGLASIO O SLUČAJU ALEKSANDRA NEŠOVIĆA: Ovo su najnovije informacije - Saslušani i pripadnici MUP

Hronika

OPSADNO STANJE KOD JARKOVAČKOG JEZERA! U toku potraga za telom Aleksandra Nešovića: Na licu mesta vojska i ronioci! (FOTO)

Hronika

DRUGI DAN OPSEŽNE PRETRAGE JARKOVAČKOG JEZERA: Sumnja se da je telo Aleksandra Nešovića Baje bačeno u vodu! (foto)

Hronika

POZNATI DETALJI SA SASLUŠANJA! Evo šta je žena Aleksandra Nešovića rekla u VJT: Otkrila sa kim od osumnjičenih je Baja bio u SUKOBU!

Hronika

PRIVEDEN BIVŠI NAČELNIK UKP NEMANJA ĐURAN Nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima nakon UBISTVA NA SENJAKU

Hronika

EVO ŠTA SU INSPEKTORI NAŠLI U BOSKETOVOM TELEFONU Podaci sa baznih stanica otkrivaju KUDA SU VOZILI TELO UBIJENOG NEŠKOVIĆA