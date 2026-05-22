'Bio si mi više od kuma' Poznata influenserka se oprostila od ubijenog Aleksandra Nešovića Baje

Poznata influenserka Neda Marković, kuma Aleksandra Nešovića Baje, za kog se sumnja da je ubijen u restoranu na Senjaku 12. maja, oprostila se danas od njega bolnim rečima na svom Instagaram profilu.

"Ne postoje reči koje mogu objasniti koliko boli to što te više nema. Otišao si prerano i na način koji nijedan čovek ne zaslužuje. Još čekam da se javiš, da čujem tvoj glas, tvoju šalu, da kažeš da je sve ovo neka greška.

Bio si mi više od kuma, bio si mi kao otac. Prošli smo zajedno kroz dane koje nikad neću zaboraviti. Tvoja dobrota, odanost i srce ostavili su trag koji niko ne može izbrisati.

Teško je prihvatiti da su ti uzeli život, ali nikad neće moći uzeti uspomene na tebe niti ljubav koju svi nosimo za tobom. Nedostajaćeš u svakom razgovoru, svakom okupljanju, u svakom trenutku kada pomislim: "E, da je moj kum ovde."

Počivaj u miru, moj kume.Volim te i nosiću te sa sobom dok dišem", napisala je ona ispod zajedničke fotografije.

Podsetimo, Nešović je nestao 12. maja, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku. Zbog učešća u njegovom ubistvu uhapšeno je 10 osoba. Policija je juče na teritoriji Inđije pronašla telo u buretu za koje se veruje da je Nešović.

Autor: D.Bošković