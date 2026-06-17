SASLUŠANJE BOSKETA TRAJALO SKORO 12 SATI! Poznato šta se dešavalo u Palati pravde: Prvi put izneo odbranu za ubistvo Nešovića

Kako se nezvanično saznaje, Saša V. zvani Boske, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu “27” na Senjaku 12. maja ove godine danas je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prvi put izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca.

Saslušanje u Palati pravde završeno je oko 22 časa, i kako se nezvanično saznaje od izvora upoznatog sa istragom, trajalo je skoro 12 sati, Blic.

Nije poznato šta je Boske rekao tužiocima, ali se pretpostavlja da je odgovarao i na njihova pitanja.

Podsetimo, Boske je prvi put saslušan 16. maja kada se branio ćutanjem, a u međuvremenu je odlučio da iznese svoju odbranu, što mu je i omogućeno.

Tužilaštvo ga tereti da je upravo on pucnjevima iz pištolja ubio Nešovića, a potom sa pomagačima uklonio tragove i sakrio njegovo telo u jednom buretu koje je naknadno pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera.

Detalji ubistva Aleksandra Nešovića na Senjaku

"Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su izvršili krivično delo - teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti", navodi se u saopštenju VJT.

Danka V, inače supruga Saše V. zvanog Boske, tereti se da je izvršila krivično delo - teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa krivičnim delom - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

"Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji", tvrdi tužilaštvo.

Kako piše u saopštenju, postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine u restoranu "27", "u stanju uračunljivosti, svesni svojih dela, čija su izvršenja hteli i svesni da su njihova dela zabranjena", osumnjičeni Saša V. i Mario S. kao saizvršioci, "zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja, sa umišljajem, na podmukao način lišili života oštećenog A.N. (Aleksandar Nešović Baja prim.aut) i neovlašćeno nosili vatreno oružje i to pištolj nepoznate marke sa neutvrđenim brojem municije, kalibra 9×19 mm".

"Saša V. je istovremeno opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom, upotrebom navedenog vatrenog oružja i ispaljivanjem projektila izazvao opasnost za život i telo ljudi", navodi tužilaštvo.

Prema saopštenju, osumnjičena Danka V. je u stanju uračunljivosti, svesna svog dela i da je ono zabranjeno, a čije je izvršenje htela, Saši V. i Mariu S. sa umišljajem pomogla u izvršenju krivičnog dela - teško ubistvo, tako što im je stavila na raspolaganje sredstvo za izvršenje tog krivičnog dela - predmetni pištolj, i tako im stvorila uslove za njegovo izvršenje, pri čemu je istovremeno i neovlašćeno nosila predmetno vatreno oružje.

"Najpre je oštećeni A.N. u 22:45 časova krenuo od svoje kuće na adresi prebivališta u vozilu marke "BMW" tip "X7" crne boje, ka restoranu "27", pa je ušavši u restoran ugledao osumnjičenog Sašu V. sa kojim je od ranije u sukobu, a koji mu se obratio rečima: "šta se mrštiš na mene", nakon čega mu je oštećeni rekao "vidimo se" i izašao iz restorana, seo u svoje vozilo i uputio se nazad ka adresi svog stanovanja", navodi se u saopštenju.

U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu UKP i SAJ uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku. Za uhapšenog se, prema rečima našeg izvora, sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića zajedno sa Sašom Vukovićem zvanim Boske koji se nalazi u pritvoru od 14. maja.

Nešovića pozvao Boske da se vrati u restoran

Kako navodi tužilaštvo, oko 23:02 časova oštećenog je telefonom kontaktirao Saša V. i pozvao ga da se vrati u restoran kako bi se pomirili, "rekavši mu da on ništa loše nije mislio, emotivno i kroz poluplač mu rekao "što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata" i kleo se u decu da ništa loše nije mislio, pa se oštećeni, koji je poverovao rečima Saše i da isti ima dobru nameru, u 23:08 časova ponovo svojim vozilom sa adrese svog stanovanja uputio sam ka restoranu "27", ne očekujući opasnost".

Ispalio neutvrđeni broj hitaca u žrtvu

"Po ulasku u restoran, što je bilo nakon 23:14 časova, oštećeni A.N. (Aleksandar Nešović prim.aut) je seo za sto sa Sašom V. da bi uskoro došlo do kraće verbalne rasprave između njih dvojice, nakon čega je oko 23:30 časova Saša upotrebom vatrenog oružja i to pištolja nepoznate marke, kalibra 9×19 mm ispalio neutvrđeni broj hitaca u pravcu oštećenog i istovremeno pucanjem iz predmetnog pištolja izazvao opasnost za život i telo ljudi, i to gostiju i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili unutar restorana", tvrdi tužilaštvo.

Kako piše u saopštenju, pomenuti pištolj je prethodno Danka V, na poziv i po uputstvima V. predala Mariu S. ispred adrese njenog prebivališta u Beogradu, s tim što je pištolj nosila bez dozvole nadležnog organa za nošenje oružja.

Autor: Pink.rs