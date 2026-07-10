MISTERIOZNA SMRT U RUMUNIJI: Hrvat pronađen mrtav u automobilu, došao sa sinom na festival

Hrvatski državljanin preminuo je u Rumuniji, gde je sa svojim sinom tinejdžerom došao na festival "Beach, Please!".

Muškarac star 54 godine pronađen je bez svesti u automobilu u letovalištu Kostanca, a doktori nisu uspeli da ga spasu uprkos svim naporima, navodi portal stirileprotv.ro.

Tragedija se dogodila u četvrtak uveče, nešto pre ponoći. Preminuli muškarac doputovao je u Rumuniju dva dana ranije i bio je smešten u hotelu u Kostanci. Grupa mladih primetila je da u automobilu nepomično leži muškarac, pa su obavestili tim žandarma koji je patrolirao na ulazu na festival. Oni su potvrdili dojavu i odmah pozvali medicinsku ekipu.

Lekari su započeli s postupkom oživljavanja, ali nažalost, muškarcu nije bilo pomoći, pa je proglašen mrtvim. Njegovo telo prevezeno je u mrtvačnicu gde će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok smrti.

Policija pokrenula istragu

Istražitelji zasad ne isključuju nijednu mogućnost, od srčanog udara do konzumacije lekova ili pića s potencijalno štetnim delovanjem. Policija je obaveštena o slučaju i pokrenula je istragu zbog ubistva iz nehata.

Potvrđeno je da je preminuli turista u Kostancu došao sa svojim 17-godišnjim sinom. Tinejdžera su preuzeli iz socijalne službe, koji će o njemu brinuti dok član porodice ne stigne iz Hrvatske.

Rumunske vlasti stupile su u kontakt s majkom dečaka, a Glavni inspektorat za imigraciju pomoći će joj da što pre doputuje u zemlju.

Oglasili se organizatori festivala

Povodom tragičnog događaja oglasili su se i organizatori festivala "Beach, Please!".

"Saosećamo s ožalošćenom porodicom i želimo da im pružimo svu potrebnu podršku u ovim teškim trenucima. U stalnom smo dijalogu s vlastima uključenim u rešavanje ove situacije", poručili su.

Naveli su kako sigurnosni sistem festivala uključuje dve napredne medicinske tačke, tri punkta prve pomoći, mobilnu medicinsku jedinicu i više vozila hitne pomoći. Celo područje nadzire se s više od 200 kamera, a za sigurnost je zaduženo oko 600 pripadnika obezbeđenja. Istaknuli su i saradnju s brojnim državnim institucijama, uključujući policiju, žandarmeriju i jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala.

Oglasila se i žandarmerije

U zvaničnom saopštenju koje je izdala je i Mobilna brigada žandarmerije, potvrdđuje se sled događaja:

"Sinoć oko 23,45 sati redarstvene snage obaveštene su o muškarcu bez svesti koji se nalazio u automobilu na parkiralištu van područja događanja. Medicinsko osoblje hitno je intervenisalo i sprovelo postupak oživljavanja, nakon čega je osoba prevezena na naprednu medicinsku tačku, gde je reanimacija nastavljena. Uprkos svim naporima interventnih timova, muškarac, 54-godišnji hrvatski državljanin, proglašen je mrtvim. Prema prvim proverama, pozlilo mu je, a istragu su preuzela nadležna policijska tela kako bi se precizno utvrdile okolnosti događaja", navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić