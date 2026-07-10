MISTERIOZNA SMRT U RUMUNIJI: Hrvat pronađen mrtav u automobilu, došao sa sinom na festival

Hrvatski državljanin preminuo je u Rumuniji, gde je sa svojim sinom tinejdžerom došao na festival "Beach, Please!".
Muškarac star 54 godine pronađen je bez svesti u automobilu u letovalištu Kostanca, a doktori nisu uspeli da ga spasu uprkos svim naporima, navodi portal stirileprotv.ro.
Tragedija se dogodila u četvrtak uveče, nešto pre ponoći. Preminuli muškarac doputovao je u Rumuniju dva dana ranije i bio je smešten u hotelu u Kostanci. Grupa mladih primetila je da u automobilu nepomično leži muškarac, pa su obavestili tim žandarma koji je patrolirao na ulazu na festival. Oni su potvrdili dojavu i odmah pozvali medicinsku ekipu.
Lekari su započeli s postupkom oživljavanja, ali nažalost, muškarcu nije bilo pomoći, pa je proglašen mrtvim. Njegovo telo prevezeno je u mrtvačnicu gde će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok smrti.
Policija pokrenula istragu
Istražitelji zasad ne isključuju nijednu mogućnost, od srčanog udara do konzumacije lekova ili pića s potencijalno štetnim delovanjem. Policija je obaveštena o slučaju i pokrenula je istragu zbog ubistva iz nehata.
Potvrđeno je da je preminuli turista u Kostancu došao sa svojim 17-godišnjim sinom. Tinejdžera su preuzeli iz socijalne službe, koji će o njemu brinuti dok član porodice ne stigne iz Hrvatske.
Rumunske vlasti stupile su u kontakt s majkom dečaka, a Glavni inspektorat za imigraciju pomoći će joj da što pre doputuje u zemlju.
Un croat venit cu fiul adolescent la „Beach, Please” a fost găsit mort într-o mașină, aproape de locația festivalului— Libertatea (@libertatea) 10. јул 2026.
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Oglasili se organizatori festivala
Povodom tragičnog događaja oglasili su se i organizatori festivala "Beach, Please!".
"Saosećamo s ožalošćenom porodicom i želimo da im pružimo svu potrebnu podršku u ovim teškim trenucima. U stalnom smo dijalogu s vlastima uključenim u rešavanje ove situacije", poručili su.
Naveli su kako sigurnosni sistem festivala uključuje dve napredne medicinske tačke, tri punkta prve pomoći, mobilnu medicinsku jedinicu i više vozila hitne pomoći. Celo područje nadzire se s više od 200 kamera, a za sigurnost je zaduženo oko 600 pripadnika obezbeđenja. Istaknuli su i saradnju s brojnim državnim institucijama, uključujući policiju, žandarmeriju i jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala.
Oglasila se i žandarmerije
U zvaničnom saopštenju koje je izdala je i Mobilna brigada žandarmerije, potvrdđuje se sled događaja:
"Sinoć oko 23,45 sati redarstvene snage obaveštene su o muškarcu bez svesti koji se nalazio u automobilu na parkiralištu van područja događanja. Medicinsko osoblje hitno je intervenisalo i sprovelo postupak oživljavanja, nakon čega je osoba prevezena na naprednu medicinsku tačku, gde je reanimacija nastavljena. Uprkos svim naporima interventnih timova, muškarac, 54-godišnji hrvatski državljanin, proglašen je mrtvim. Prema prvim proverama, pozlilo mu je, a istragu su preuzela nadležna policijska tela kako bi se precizno utvrdile okolnosti događaja", navodi se u saopštenju.
Autor: Marija Radić