'Pokušao sam da ih izbegnem' Detalji stravične nesreće u Apatinu: Oglasio se vozač teretnog vozila nakon što su tri devojčice povređene

Tri devojčice povređene su danas oko 18 časova u saobraćajnoj nesreći na raskrsnici Srednje ulice i Ulice Nikole Tesle u Apatinu.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, devojčice su se nalazile na električnom skuteru i kretale su se Ulicom Nikole Tesle, kada je na raskrsnici došlo do sudara sa teretnim vozilom koje se Srednjom ulicom kretalo u pravcu Kružnog nasipa.

Vozač teretnog vozila M. P. (2003), za Radio Dunav je rekao da je devojčice uočio prilikom ulaska u raskrsnicu i da je u prvom trenutku pomislio da će se zaustaviti.

- Pokušao sam da ih izbegnem skrećući ulevo, ali su udarile u levu bočnu stranu vozila - ispričao je vozač, navodeći da je Hitnu pomoć pozvao u 18.25 časova.

Na kolovozu su bili vidljivi tragovi kočenja. Povređene devojčice su vozilima Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njihovih povreda.

Autor: D.B.