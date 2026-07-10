TEŠKA NESREĆA U APATINU: Tri devojčice povređene u sudaru električnog skutera i kombija, hitno prebačene u somborsku bolnicu

U saobraćajnoj nezgodi u Apatinu povređene su tri devojčice koje su se vozile na električnom skuteru. Nakon sudara sa kombijem prevezene su u bolnicu.

Danas oko 18 časova na raskrsnici Srednje i ulice Nikole Tesle u Apatinu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri devojčice.

Sve tri su bile na električnom skuteru koji se kretao sporednom ulicom Nikole Tesle i, ne poštujući pravo prvenstva prolaza, u raskrsnici bočno udario u kombi, koji je bio na glavnom putu.

Nakon ukazane prve pomoći, devojčice su hitno prebačene u somborsku bolnicu na dalje zbrinjavanje. Nezvanično saznajemo da imaju teške telesne povrede.

Autor: D.B.