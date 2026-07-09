Težak udes kod Sopota: Dve osobe povređene, hitno prebačene na VMA

U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila kod Sopota povređene su dve osobe i prevezene su u Urgentni centar Vojnomedicinske akademije (VMA).

Povređeni nisu životno ugroženi, ali su zadobili obimne povrede, naveo je glavni dežurni anesteziolog Vojnomedicinske akademije, pukovnik dr Rade Vuković.

Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.

"Nisu životno ugroženi, ali su povrede obimne. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti", rekao je dr Vuković.

Autor: S.M.