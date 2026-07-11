RASKRINKANA MREŽA LAŽI: Kako je odbegli kriminalac 'Medeni' obmanjivao javnost u slučaju 'Senjak'

Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu za teško ubistvo Aleksandra Nešovića, konačno su pale maske. Dokazano je da je odbegli kriminalac Miloš Medenica, poznatiji kao "Medeni", od prvog dana svesno iznosio gnusne laži kako bi obmanuo javnost, dok su te iste neistine pojedini mediji, političari i "studenti u blokadi" nekritički koristili za širenje panike.

Hronologija kriminalnih obmana

Miloš Medenica, koji je u Crnoj Gori osuđen na više od 10 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe i koji se nalazi u bekstvu, pokušao je da sebe predstavi kao "glavni izvor informacija" o događajima u restoranu "27".

Njegove laži su demantovane zvaničnim podacima:

Tvrdnja: Medenica je 14. maja tvrdio da je on prvi obavestio javnost o događaju.

Istina: Više javno tužilaštvo u Beogradu je još 14. maja u popodnevnim časovima objavilo taksativan sled događaja, navodeći da je uviđaj započeo 13. maja u večernjim časovima, odmah po prijavi nestanka A.N. od strane njegove supruge J.M.

Manipulacija: Medenica je tvrdio da je uviđaj rađen "tek 14. maja", što je direktna laž s obzirom na to da je tužilaštvo zvanično potvrdilo početak rada forenzičara i policije dan ranije.

Izmišljotine o Veselinu Miliću

Medenica je, veruje se pod direktnim uticajem stranih službi koje mu pružaju utočište, plasirao niz monstruoznih konstrukcija. Dokazano je da su njegove tvrdnje o prisustvu bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića u restoranu u vreme ubistva, kao i o njegovom učešću u iznošenju tela, bile potpune izmišljotine.

Opoziciona javnost je ove neistine odmah iskoristila za spinovanje, pokušavajući da aktuelnu vlast optuži za saradnju sa kriminalcima, iako bezbednosne strukture nisu imale zvanična saznanja o slučaju sve do prijave nestanka 13. maja.

Ko je zapravo Miloš Medenica?

Podsetimo, Medenica je u januaru ove godine osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i 2 meseca, uz novčanu kaznu od 50.000 evra, zbog krijumčarenja i organizovanja kriminalne organizacije. Iz kućnog pritvora je pobegao tik pred izricanje presude, nakon čega je za njim raspisana poternica.

Optužnica za teško ubistvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše Vukovića Bosketa zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo Aleksandra Nešovića. Telo ubijenog pronađeno je devet dana kasnije u buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera.

Dok se ostali optuženi terete za pomaganje u prikrivanju tragova, protiv policijskog službenika Milića podignuta je optužnica zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanja službene isprave, jer u dokumentaciju nije uneo ključne podatke o događajima u restoranu "27".

Autor: D.S.