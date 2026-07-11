UŽAS U UROŠEVCU: Dečak (16) napao ljude nožem u centru grada, krenuo i na policiju, pa se polio benzinom i pretio: Povređena trojica službenika

Šesnaestogodišnji dečak uhapšen je u juče zbog sumnje da je nožem napao građane u centru Uroševca, pri čemu su dve osobe povređene. Nakon napada osumnjičeni je pobegao sa mesta događaja, ali ga je policija kasnije pronašla i uhapsila posle intervencije u selu Greme.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni je lociran na jednoj adresi u ovom selu, gde je pružio žestok otpor prilikom hapšenja.

Prema navodima policije, maloletnik nije poslušao naređenja policijskih službenika, već je sa nožem u ruci napao policajce, gađao ih kamenicama i drugim tvrdim predmetima, a zatim nastavio da im preti nožem.

Kako se navodi u saopštenju, tokom intervencije njegova majka, D. GJ. (47), ometala je policajce u obavljanju službene dužnosti.

Situacija je dodatno eskalirala kada je osumnjičeni u jednom trenutku uzeo flašu sa benzinom, polio se njime i nastavio da preti policajcima nožem, ne dozvoljavajući im da mu priđu, navode mediji.

- Prilikom savladavanja osumnjičenog povređena su trojica policajaca, a jedan od njih zadobio je ubodnu ranu u predelu vrata - navodi se u saopštenju policije.

Nakon intervencije policija je uspela da savlada i uhapsi maloletnog P. GJ. (16), kao i njegovu majku. Tokom akcije zaplenjen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u napadu na građane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 24 časa, dok se istraga nastavlja, a Osnovno tužilaštvo u Uroševcu saopštilo je da se maloletnik sumnjiči za krivična dela napad na službeno lice i pokušaj ubistva.

Prema navodima tužilaštva, napad se dogodio u petak, 10. jula 2026. godine, oko 7.53 časova u blizini Glavne pošte u Uroševcu. Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je maloletnik oštrim predmetom, odnosno nožem, napao dve osobe i naneo im povrede, nakon čega je pobegao sa mesta događaja.

Posle sprovedenih istražnih radnji policija je uspela da ga locira i uhapsi, a po nalogu državnog tužioca određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je izvršio pomenuta krivična dela.

Autor: A.A.