Teška saobraćajka na Milošu Velikom: Automobil se isprevrtao, jedna osoba poginula

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu Miloš Veliki od Pakovraća ka Požegi, posle tunela Laz, u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena poginula jedna ženska osoba, a još dvoje je povređeno.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih raloga, dok je policija na licu mesta obavila uviđaj.

- Najverovatnije je osoba koja je vozila beli pežo, beogradskih registarskih oznaka izgubila kontrolu, automobil se isprevrtao. Prema za sada nezvanično dobijenim informacijama, jedna osoba je poginula a dve su povređene - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe policije, Hitne pomoći ali i ekipa vatrogasaca - spasilaca koji su iz smrskanog vozila izvlačili putnike.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

Autor: Marija Radić